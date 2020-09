Compie 3 furti nei supermercati di Montesilvano e Città Sant'Angelo, giovane finisce in carcere

Un cittadino del Gambia, K.S. di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato tratto in arresto dai carabinieri per una serie di furti aggravati messi a segno in tre supermercati di Montesilvano e Città Sant'Angelo.

Il precedente provvedimento di misura cautelare ha avuto la stessa efficacia di un blando palliativo, dal momento che il 22enne non ha rispettato il divieto di dimora nei comuni del circondario, continuando a delinquere.

Il divieto di dimora nei comuni della provincia di Pescara è stato emesso lo scorso 28 luglio 2020 dal tribunale dopo l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso commesso in un supermercato di Montesilvano, e il 21 agosto è stato nuovamente tratto in arresto per il furto aggravato in concorso ai danni di due supermercati di Città Sant’Angelo.

Adesso per lui si sono aperte le porte del carcere, come disposto dal tribunale di Pescara.