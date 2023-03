L'attore montesilvanese Centorame candidato per i Ciak d'Oro delle serie tv come miglior protagonista under 30

L'attore di Montesilvano, Francesco Centorame, è candidato per i Ciak d'Oro delle Serie Tv come miglior protagonista under 30.

Dal 1986, “Ciak D'oro” è il premio del pubblico nato per individuare i migliori titoli e protagonisti dell'anno nell'ambito del Cinema.

E, da quest'anno, anche delle Serie Tv dell'intero panorama nazionale.

Non poteva mancare il sostegno del Comune che con una condivisione su Facebook scrive: «Il nostro concittadino Francesco Centorame, attore e insegnante nella scuola civica di musica e teatro di Montesilvano, è stato individuato tra i candidati al premio come “Miglior attore protagonista” per l'interpretazione in Skam Italia 5. A tal proposito, esprimono grandissimo orgoglio e soddisfazione il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Pompei, i quali invitano tutta la cittadinanza a sostenere il bravissimo attore montesilvanese».

In che modo: votando Francesco Centorame fino al 18 marzo, massimo tre volte al giorno ed esprimendo fino a cinque preferenze per categoria. Di seguito il link per votare: https://www.ciakmagazine.it/ciak-doro-serie-tv-2023/miglior-protagonista-italiano-under-30/