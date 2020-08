L'annuncio del consigliere comunale Forconi: "Presto a Montesilvano avremo nuovi agenti della polizia locale"

A Montesilvano presto arriverà un rinforzo all'attuale corpo di polizia locale, che dispone di appena 23 unità. Lo ha fatto sapere con un post su Facebook il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Forconi, specificando che una città di 54.400 abitanti che l'estate arriva anche a 70 mila presenze, non può essere presidiata con un numero così esiguo di agenti:

Con l'approvazione del bilancio comunale l'organico sarà rinforzato (mobilità / concorso pubblico + scorrimento graduatorie altri Enti) e ciò consentirà una tempistica migliore sugli interventi e maggior presenza per le strade

Non finirò mai di ringraziare tutti gli agenti impegnati, sia dentro che fuori gli uffici, per la grande professionalità dimostrata ed i sacrifici che vengono compiuti quotidianamente per garantire servizi al cittadino/contribuente