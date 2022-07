Dura replica di Forconi (Fdi) a Pettinari su via Rimini a Montesilvano: "Pura propaganda elettorale"

Duro attacco e secca replica del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Forconi con delega alla sicurezza, dopo la conferenza stampa tenuta dal consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari in via Rimini, per denunciare lo stato di degrado e la microcriminalità che caratterizzano il quartiere popolare, alla presenza di alcuni residenti. Forconi ha postato sul suo profilo Facebook un commento:

"Ci sono modi e modi per fare attività istituzionale e politica, il signor Pettinari sceglie sempre la metodologia più abietta e propagandistica. Che in via Rimini ci siano delle criticità lo ha scoperto oggi mentre sono anni che l'attuale amministrazione è impegnata in prima linea contro chi delinque e disturba il riposo di anziani e disabili. È grazie al suo partito se in tre anni di giunta De Martinis sono state allontanate famiglie abusive o decadute per criminalità (anche sotto Covid, con il blocco sfratti)? È grazie al suo partito se in tre anni si sono verificate solo tre occupazioni abusive e tutte sanate in maniera immediata con sfratti e sequestri degli alloggi? È grazie al suo partito se verrà realizzato, per la prima volta a Montesilvano, il bando mobilità per chi ha problematiche motorie? È grazie al suo partito se molti morosi saranno sfrattati da alloggi popolari di propietà del Comune? È grazie al suo partito se è stato modificato il regolamento per gli alloggi parcheggio? È grazie al suo partito se sono entrati nelle disponibilità del Comune tutti gli alloggi confiscati per mafia e camorra che saranno destinati per le politiche abitative e sociali?"

Forconi poi attacca Pettinari accusandolo di mettere a repentaglio l'incolumità di persone oneste per fini elettorali, aggiungendo:

"Piuttosto, si vergogni per le sue stupidaggini su via Lazio 61 dove, a differenza sua, amministratori seri e responsabili hanno risolto un problema ventennale mentre lui, con i suoi parlamentari al governo per 5 anni, non ha mai risolto assolutamente nulla."