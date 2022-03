Flash mob degli alunni e studenti della scuola Rodari di Montesilvano che intonano canzoni per la pace [FOTO]

Anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha partecipato al flash mob organizzato dall'istituto comprensivo "Rodari" di Montesilvano per sensibilizzare i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni sul tema della pace e della sua importanza.

In tutti i plessi dell'istituto si è dato vita a un flash mob coordinato dal musicista montesilvanese Simone Pavone, durante il quale gli studenti hanno intonato canzoni inneggianti la pace e realizzato bellissimi cartelloni colorati sull'argomento. L'evento fa parte di un percorso didattico più ampio che il dirigente scolastico Adriano Forcella assieme al copro insegnanti sta portando avanti in modo multidisciplinare, affrontando il tema della pace, del rispetto per se stessi e per gli altri, della libertà e della solidarietà. Il primo cittadino ha dichiarato: