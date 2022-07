Montesilvano, entusiasmo e partecipazione per la prima edizione della "Festa senza barriere"

Una giornata di emozioni, spensieratezza e felicità quella vissuta a Montesilvano nella spiaggia senza barriere, la spiaggia accessibile tra le più attrezzate e funzionali d'Italia per l'iniziativa "Festa senza barriere". Presenti tanti ragazzi con disabilità che hanno potuto divertirsi senza limitazioni alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, del consigliere con delega alla Disabilità Giuseppe Manganiello, di Massimina Bucciarelli della pasticceria "La Cremeria", di Vincenzo Bucciarelli pasticciere che ha creato la "Bresciana", dell'associazione "Miricreo", l'associazione "Carrozzine determinate", degli allievi della scuola musicale "L'Assolo" capitanati dal maestro Simone Pavone e la Croce Rossa di Montesilvano.

Il sindaco di Montesilvano si è detto soddisfatto per la bellissima giornata, una pagina di felicità regalata ai ragazzi e a tutti i partecipanti:

"È stato bellissimo vedere tutti questi ragazzi con disabilità e le loro famiglie gioire, cantare e stare insieme. Altrettanto bello è vedere come le tante associazioni siano unite e lavorino in sinergia per regalare al territorio il meglio dell'accessibilità: questo è molto importante, perché Montesilvano è pienamente consapevole di quanto sia essenziale realizzare non solo una spiaggia accessibile ma una città accessibile".

Claudio Ferrante dell'associazione "Carrozzine Determinate" ha aggiunto:

"È stata una festa coinvolgente ed emozionante. Vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento, in particolare a Massimina Bucciarelli, titolare della pasticceria "La Cremeria", che ha messo a disposizione in maniera gratuita una ricchissima colazione per tutti i present. Ancora una volta le persone da tutta italia e dall'estero hanno indicato questa spiaggia come unica in Europa: una mamma tedesca ha deciso di portare la bimba disabile a Montesilvano perché qui c'è una spiaggia senza barriere. Abbiamo potuto regalare una gioia alla piccola e anche alla famiglia: è stato bello sia vedere i loro occhi increduli dinanzi a tanta libertà, così come è stato bello il gesto della mamma che ha condiviso tramite video e foto il nostro modello in Germania per far capire come si organizza una spiaggia senza barriere.

Oggi abbiamo dimostrato che abbattere le barriere architettoniche significa abbattere ogni pregiudizio, è sinonimo di libertà. Abbiamo capito che la disabilità non è una malattia, ma è l'ambiente a crearla. Questo è un prototipo di spiaggia nazionale e internazionale, ringrazio tutti le persone che sono venute per l'occasione. Tutto ciò è stato realizzato grazie al grande lavoro di abbattimento delle barriere culturali creato proprio dall'Ufficio Disabili, unico in Italia".