Montesilvano, salta a Ferragosto lo spettacolo di Teo Teocoli: ci sarà il concerto di Fausto Leali

Cambio di programma per il giorno di Ferragosto a Montesilvano. Inizialmente, infatti, era previsto lo spettacolo gratuito allo stadio del mare di Teo Teocoli, ma come annunciato dall'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente, a causa di un infortunio dell'artista non sarà presente il 15 agosto.

Al suo posto ci sarà il concerto di Fausto Leali. L'evento fa parte del cartellone degli appuntamenti estivi organizzati dall'amministrazione comunale De Martinis.