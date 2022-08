Il Club Forza Silvio di Montesilvano al nuovo presidente di Tua: "Intervento urgente sulle fermate"

Un intervento urgente per le fermate del trasporto urbano nelle vie di Montesilvano.

A chiederlo è il club Forza Silvio guidato da Rosa Roberto che, con l’intero direttivo, intende porgere i propri auguri di buon lavoro al neo presidente Gabriele De Angelis e all’intero Cda (consiglio di amministrazione) di Tua Spa.

Così prosegue Rosa: «Rivolgiamo un sentito in bocca a lupo a Gabriele De Angelis per la sua nomina a Presidente della Tua Spa, siamo convintissimi che il neo presidente, saprà portare lustro all’intera società unica di trasporto abruzzese. A tal proposito, ci facciamo carico di portare all’attenzione dell’intera società unica di trasporto abruzzese, che ormai da diverso tempo sono presenti diverse fermate prive delle vetrate poste a riparo delle intemperie a favore degli utenti sia nel lungomare della nostra città, ma soprattutto, lungo via della Liberazione (strada parco), la quale, sarà destinata a essere usufruita nei prossimi anni da diversi utenti attraverso il futuro filobus di collegamento tra Montesilvano e Pescara. Il nostro club, a tal proposito, si rende promotore altresì, di una proposta che a nostro giudizio rappresenti un rilancio della città di Montesilvano, quale ad esempio la realizzazione di opere grafiche tematizzate, ossia, nel lungomare, immagini del mare Adriatico e del panorama della città di Montesilvano, mentre lungo la strada parco, la quale ribadiamo sarà destinata al trasporto urbano di superfice elettrico, si potrebbero realizzare nelle varie fermate anche immagini sull’energia sostenibile. Siamo certi che le nostre proposte, dalla neo governance di Tua Spa, saranno accolte positivamente e troveranno anche il sostegno dell’intero consiglio comunale, in quanto rappresenterebbe un’immagine della nostra città sotto l’aspetto turistico e non solo».