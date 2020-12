Dà false generalità alla polizia, giovane finisce in manette

Dà false generalità alla polizia: per tale ragione un giovane è finito in manette. Si tratta di un 30enne di origine marocchina, con diversi precedenti, che è stato arrestato a Montesilvano dopo essere stato fermato per un controllo.

Il ragazzo, sprovvisto del documento d’identità, era a bordo di un’auto insieme ad altre due persone: sùbito è apparso nervoso e preoccupato, insospettendo gli agenti che lo hanno così accompagnato in Questura. Dal responso dei rilievi fotodattiloscopici eseguiti dalla scientifica è emerso che effettivamente l’uomo aveva dichiarato il falso.

Non solo: anche in passato il 30enne aveva cercato di nascondere la sua identità perché colpito più volte dall’ordine di lasciare il territorio italiano, a cui non aveva ottemperato. Pertanto è stato segnalato per la violazione di questo provvedimento e, inoltre, arrestato per false attestazioni fornite a pubblico ufficiale. La convalida è prevista nella mattinata odierna.