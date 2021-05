Con l'evento "Expo Giardino" il Comune di Montesilvano apre la stagione delle isole pedonali sul lungomare

Domenica 23 maggio il Comune di Montesilvano, con l'evento della mostra mercato Expo Giardino, inaugura la stagione delle isole pedonali sul lungomare nord. Dalle 9 alle 20 il tratto compreso fra via Verga e viale Europa sarà chiuso al traffico e ospiterà espositori di piante, fiori e accessori da giardino abruzzesi e provenienti dalle regioni limitrofe con 50 stand e un'area dedicata allo street food.

Il sindaco, nel presentare l'evento, ha ricordato che si tratta della prima iniziativa della stagione che si rivolge a cittadini e turisti, e che punta ad arricchire l'offerta per i visitatori domenicali dai comuni limitrofi dell'entroterra. L'assessore Comardi ha aggiunto:

"Quest'iniziativa vuole essere un anticipo d'estate, una domenica durante la quale chi deciderà di venire sul nostro lungomare troverà qualcosa in più, di bello, colorato e che introduce all'estate che sta arrivando. Siamo sicuri che l'evento piacerà moltissimo e avrà grande successo"

Per l'intera giornata, dunque, quel tratto di lungomare si trasformerà quindi in un giardino attrezzato pronto ad accogliere tutti coloro che verranno in città per cominciare ad assaporare le atmosfere dell'estate.