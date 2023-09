Sulla bonifica dell'ex discarica di Villa Carmine a Montesilvano replica Campitelli: "Meno risorse, ma attenzione massima"

Le risorse per la bonifica dell'ex discarica di Villa Carmine a Montesilvano sono state ridotte, ma sul sito c'è la massima attenzione. Ad assicurarlo è l'assessore regione all'Ambiente Nicola Campitelli che replica al consigliere regionale Pd Antonio Blasioli e la consigliera regionale M5s Barbara Stella che hanno denunciato l'immobilismo della Regione che impegni li aveva assunti, ma mai mantenuti.

Se i soldi sono meno, afferma Campitelli, è perché a ridurre quelli stanziati con il Masterplan è stato il decreto Provenzano. “Con tali risorse il soggetto attuatore, l'Arap (Agenzia regionale attività produttive) ha proceduto, a seguito di una serie di atti amministrativi che hanno portato al perfezionamento della stipula di una nuova 'convenzione progettuale', con la definizione del progetto esecutivo per la realizzazione del barrieramento idraulico e la definizione dello 'Studio su una analisi costi-benefici di diverse soluzioni di intervento di bonifica'”.

“La rilevante entità del finanziamento richiesto e gli approfondimenti che si sono dovuti opportunamente prendere in considerazione per valutare dettagliatamente le possibili ricadute socio-economiche relative alle diverse soluzioni hanno impegnato gli organi regionali con l’unica finalità di rendere un servizio adeguato e sicuro ai cittadini e all’intero territorio – spiega ancora Campitelli -. Attraverso un’operazione di complessa ingegneria finanziaria è stato possibile rinvenire le risorse necessarie per poter appaltare l’opera del barrieramento idraulico per la quale si è giunti alla fase di progettazione esecutiva e potrà essere cantierabile in un tempo congruo in relazione alle procedure del codice dei contratti pubblici. L’esigenza finanziaria richiesta per tale intervento è di circa 1 milione 800mila euro (realizzazione del barrieramento idraulico e tre anni di gestione dell’impianto)”.

“Mentre il progetto di incapsulamento è stato portato avanti nel tempo anche in ragione delle difficoltà di progettazione dell’intera opera di bonifica, che di fatto costituisce un intervento di rilevante complessità che ha risentito anche dell’incremento dei prezzi a causa delle ricadute legate al periodo intercorso di emergenza sanitaria e del conflitto russo-ucraino che hanno inciso sulle varie programmazioni finanziarie anche in ambito regionale. Si segnala comunque – sottolinea l'assessore - che è in corso l’ultima fase di individuazione delle risorse. Infatti, l’opera è inserita nell’ultima programmazione Fsc2021-2027 che come noto destina alla Regione Abruzzo un’importante dotazione di risorse”.

“Pertanto – conclude -, ad oggi è possibile affermare che sono in corso di conclusione le procedure che consentono di assicurare la necessaria copertura finanziaria per garantire l’esecuzione degli interventi previsti sul sito di discarica di Villa Carmine, nel rispetto degli obiettivi fissati dal governo regionale”.