L'europeo under 20 di pallavolo arriva in Abruzzo: gare a Montesilvano e a Vasto

A settembre l'Abruzzo ospiterà i campionati europei under 20 di pallavolo. Due le città dove si svolgeranno le gare: Montesilvano e Vasto. Lo ha confermato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio aggiungendo che il lavoro svolto dalla giunta ha consentito di ottenere la sede ufficiale per lo svolgimento della competizione internazionale.

“La scelta di portare il grande sport in tutto l’Abruzzo rappresenta un importante veicolo turistico, culturale e sociale. Per questo motivo, dopo l’evento dell’hockey a Roccaraso, del tennis e del basket a Roseto degli Abruzzi e del ciclismo con la tappa della Tirreno Adriatico a Bellante e in attesa delle tappe del Giro d’Italia, ci apprestiamo ad ospitare il campionato europeo Under 20 maschile di pallavolo che avrà luogo nel prossimo mese di settembre"

Il contributo economico messo a disposizione sarà di 180 mila euro, e proprio ieri era stato approvato dal consiglio regionale l'emendamento presentato dalla Lega per chiedere di individuare la copertura finanziaria per l'evento, che durerà 10 giorni e vedrà impegnate le 12 migliori nazionali giovanili continentali. La consigliera e portavoce Sabrina Bocchino ha commentato:

"Anche attraverso lo sforzo del Consiglio regionale, infatti, l'Abruzzo ottiene così di organizzare l'evento interamente, senza spartizioni con altre regioni, di fatto divenendo capitale europea del volley con la presenza dei migliori atleti delle nazionali finaliste che rappresentano già ora alcune delle migliori espressioni della pallavolo europea'. Un doveroso ringraziamento va riservato alla Fipav-Federazione italiana di pallavolo per la opportunità data alla nostra regione il cui consiglio regionale fin da subito e convintamente si è adoperato per raggiungere questo traguardo importante"