Entrano in servizio i sei nuovi agenti della polizia locale di Montesilvano

Diventano ufficialmente operativi i sei nuovi agenti della polizia locale di Montesilvano, che avevano vinto il concorso indetto dal Comune nei mesi scorsi. Questa mattina, assieme ai componenti della giunta e al comandante Nicolino Casale, il sindaco Ottavio De Martinis li ha accolti nella sala consliare del palazzo di città.

"I nuovi agenti da oggi hanno avviato il loro percorso lavorativo nel comando di Montesilvano, nei mesi scorsi hanno superato brillantamente il concorso indetto dalla nostra amministrazione comunale dopo 38 anni. Le prove concorsuali sono state davvero impegnative, ma i sei neo assunti hanno dimostrato di essere bravi in tutte le situazioni dagli scritti agli orali alle prove fisiche. Alcuni di loro hanno già avuto esperienza altri indosseranno per la prima volta la divisa e ho letto nei loro occhi una certa emozione. Montesilvano sta crescendo molto e sulla viabilità cittadina ci saranno dei cambiamenti importanti per questo motivo sarà determinante il lavoro che le donne e gli uomini della polizia locale effettueranno nei prossimi giorni." Ricordiamo che a Montesilvano da oltre 20 anni non avvenivano assunzioni di agenti della polizia municipale, e l'organico era diventato cronicamente insufficiente.