Trovati con la droga nell'auto e nel parco Cormorano a Montesilvano, un uomo arrestato e uno denunciato

Un uomo arrestato e un altro denunciato dopo che sarebbero stati trovati in possesso di droga dopo i controlli eseguiti dai carabinieri di Montesilvano nell'ambito delle operazioni di contrasto e repressione delle attività illecite.

Nello specifico, a seguito di una serie di perquisizioni eseguite dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesilvano, è stato arrestato un uomo residente in città con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo una perquisizione veicolare, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di 65 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in più dosi e pronta per essere venduta sul mercato. Espletati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato sottoposto nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida. mentre un altro soggetto veniva deferito all’A.G. competente per il medesimo reato.

Per quanto riguarda invece il secondo soggetto, deferito all'autorità giudiziaria sempre per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in seguito a mirata perquisizione personale eseguita dai militari dell’aliquota radiomobile di Montesilvano all’interno del parco “Cormorano”, sarebbe stato trovato in possesso di 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e per questa ragione, una volta espletate le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà.