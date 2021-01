A Montesilvano fino al 6 gennaio si potranno donare generi alimentari per la "Befana del vigile"

Sarà possibile anche domani 6 gennaio giorno dell'Epifania, donare derrate alimentari nell'ambito dell'iniziativa del Comune di Montesilvano "Befana del vigile 2021". Lo ha ricordato il consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi con un post sul suo profilo Facebook.

Sarà infatti ancora presente il gazebo nel piazzale antistante il centro commerciale Oasi dalle 8,30 alle 20,00. Tutti i prodotti alimentari raccolti saranno poi donati alla Caritas parrochiale della chiesa di Sant'Antonio di Montesilvano. Si tratta della quarta edizione della "Befana del Vigile". Forconi ha esortato i suoi concittadini a donare e fare un gesto di solidarietà in un momento difficile come quello che stiamo vivendo in questi mesi.