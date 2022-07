Distretto sanitario di Montesilvano, Blasioli (Pd): "File sotto il sole e aria condizionata malfunzionante, la Asl intervenga"

File e assembramenti per ritirare le analisi, ma anche ambulatori con il sistema di aria condizionata malfunzionante. Il consigliere regionale Antonio Blasioli è tornato per una nuova visita ispettiva nel distretto sanitario di Montesilvano e fa sapere di aver trovato riscontro a quanto segnalatogli da molti cittadini.

Dopo il primo sopralluogo quando denunciò l'incuria dovuta all'erba alta che circondava il distretto e poi fatta tagliare dalla Asl, tiene a precisare, questa volta ad accompagnarlo c'erano i consiglieri comunali del Pd Enzo Fidanza, Romina Di Costanzo e Antonio Saccone e quelli del Movimento 5 Stelle Giovanni Bucci e Gabriele Straccini. Il ritiro delle analisi presso il laboratorio, spiega, è possibile solo dalle 11 alle 13 “e in questo periodo estivo è il momento di picco del caldo quotidiano, dove gli utenti sono costretti ad aspettare prima fuori per l’apertura del laboratorio sotto il sole e poi ad entrare in un piccolo corridoio per prendere il ticket di prenotazione senza alcuna possibilità di distanziamento per il covid con un assembramento assurdo. Questo problema ci sarà anche d’inverno dove gli utenti rischieranno di aspettare con condizioni metereologiche avverse. Per questo chiediamo all’Asl di Pescara di rivedere i criteri organizzativi – aggiunge Blasioli - installando all’esterno un piccolo gazebo oppure permettere agli utenti di entrare dall’altro ingresso, attendendo nell’ampia sala di attesa e non soffrendo così le condizioni del tempo esterne. Queste sono semplici proposte, poi spetta all’Asl accoglierle e trovare la soluzione migliore".

Il termostato del distretto sanitario di Montesilvano fisso sui 19 gradi

“Paradossalmente, in alcuni ambulatori del piano terra, è questo è l’altro problema, vi è un problema non indifferente con l’aria condizionata. Rimasta non funzionante per alcuni giorni, pare che da due giorni sia stata ravviata solo grazie alla ditta che l’ha istallata ma al piano terra, dove vengono effettuate le analisi, il personale è costretto a tenere la temperatura fissa a 19 gradi non potendosi modificare la temperatura. Questo disagio, oltre che non rispettare i limiti imposti dal 'decreto bollette', costringe gli operatori a lavorare in un ambiente molto freddo, con il rischio di deterioramento del sangue e di altro materiale organico presente all'interno del laboratorio”, sottolinea l'esponente dem che si rivolge di nuovo all'Azienda sanitaria perché prenda atto delle criticità e attui soluzioni che migliorino le condizioni del distretto sia per il personale medico infermieristico e amministrativo che delle persone che ci si recano visite ambulatoriali o per il ritiro di referti.