Parte la disinfestazione delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi a Montesilvano

L'assessorato allo Sport del Comune di Montesilvano ha disposto una serie di interventi di pulizia e sanificazione che riguardano gli impianti sportivi e le palestre scolastiche della città.

Il compito è affidato alla ditta Impresa Servizi Lindor che, a partire da lunedì 12 ottobre, provvederà a eliminare qualsiasi forma batteriologica virale iniziando dalla palestra della scuola Ignazio Silone di via San Gottardo.

Il giorno successivo si passerà alla scuola Di Blasio in piazza Diaz e alla Troiano Delfico di via D'Annunzio.

L'ultima palestra ad essere disinfestata sarà quella della scuola media Villa Verrocchio in via Olona. Giovedì 15 e venerdì 16 il trattamento sarà eseguito al Palasenna e negli ambienti e spogliatoi del campo sportivo di via Senna.

«Gli interventi saranno tutti a carico dell’amministrazione comunale», precisa l'assessore Pompei, «evitando così di appesantire con ulteriori spese le associazioni del territorio. Abbiamo anche provveduto ad azzerare i canoni di utilizzo degli impianti sportivi fino al 31 dicembre. I gruppi sportivi dovranno far rispettare le norme anti Covid all’interno delle strutture utilizzate, facendo indossare la mascherina ai propri tesserati e invitandoli all’uso frequente dei gel per disinfettare le mani».

Ad ogni modo verranno fornite tutte le informazioni agli atleti e componenti dello staff sulle norme comportamentali e sulle misure di prevenzione da adottare, come previsto dal protocollo emanato dalle Autorità competenti.

foto di repertorio