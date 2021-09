Discarica di rifiuti sul lungofiume Saline: individuati i responsabili dalla polizia locale di Montesilvano [FOTO]

La polizia locale di Montesilvano, su segnalazione di un cittadino, ha individuato una discarica abusiva di rifiuti sul lungofiume Saline, arrivando ad identificare e denunciare il responsabile. A segnalare la presenza dei rifiuti, all'altezza di via Libia, un cittadino. Sono stati rinvenuti pezzi di armadio, mobili da cucina smantellati, borse, vestiti e buste di plastica e altro materiale. Grazie a delle bollette presenti nel pattume, al mittente di una cartolina e dai dati sulla targhetta di identificazione di una valigia gli agenti, coordinati dal comandante Nicolino Casale, hanno proceduto alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Soddisfatto il sindaco De Martinis che ha aggiunto:

"La scena che si è presentata agli occhi della polizia locale è stata raccapricciante. Nella discarica abusiva, in una zona nascosta tra i cespugli c’era di tutto, rifiuti di ogni tipo. Azioni da condannare e usanze indecenti quelle di abbandonare i rifiuti che ledono tutta la città e che puniremo pesantemente. Dopo gli autori dei rifiuti ingombranti gettati fuori dai cassonetti e scoperti la scorsa settimana attraverso le fototrappole, monitoreremo ancora di più il territorio per evitare questi scempi affinché non si ripetano più gesti incivili del genere”.

L'assessore Paolo Cilli ha ricordato che in città a Montesilvano sono presenti isole ecologiche, centro di raccolta e del riuso e servizio di chiamata di Formula Ambiente per i rifiuti ingombranti.

"Alcune persone sembrano non volerlo capire e a questo punto intensificheremo i controlli con l’acquisto delle fototrappole, che installeremo in aree strategiche per scoprire gli incivili. Oggi ne abbiamo parlato anche in commissione garanzia e la minoranza ha suggerito l’attuazione di misure per scongiurare gli abbandoni. Da parte di tutta l’amministrazione comunale c’è l’impegno totale affinché si rispettino le regole e soprattutto affinché si rispetti l’ambiente e la collettività”.