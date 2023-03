Migliorano le condizioni di Diego Silvestrone, superano i 30 mila euro le donazioni per la raccolta fondi online

Prosegue lenta ma con miglioramenti costanti la convalescenza di Diego Silvestrone, il figlio 12enne di Andrea Silvestrone morto lo scorso 5 febbraio nel terribile incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14 in una galleria nel territorio di Grottammare. Nello schianto, lo ricordiamo, persero la vita anche i fratelli di Diego, Brando e Nicole. Abbiamo raggiunto lo zio del 12enne Paolo Carota e fratello della moglie di Andrea, che ci ha confermato come il ragazzo abbiamo superato la fase più critica ed ora migliora giorno per giorno. Attualmente è ancora ricoverato in ospedale ad Ancona, nell'ospedale Salesi, dove i medici lo stanno monitorando e preparando per affrontare il resto della convalescenza e della lunga riabilitazione nella sua abitazione a Montesilvano.

Fra qualche giorno, anche se non è ancora stata stabilita una data precisa dal personale sanitario, dovrebbe tornare in Abruzzo dove sarà accolto dall'abbraccio non solo dei parenti ed amici, ma di tutti i cittadini che si sono stretti attorno alla famiglia già nelle ore successive alla terribile tragedia che ha scosso tutta la comunità dell'area metropolitana pescarese dove il padre Andrea era molto conosciuto e stimato per i suoi risultati sportivi ottenuto come tennista su carrozzina, e per l'impegno profuso per abbattere pregiudizi e barriere legate al mondo della disabilità.

Diego, a quanto pare, ricorda il momento dello schianto ed ora sarà particolarmente delicato il momento in cui uscirà dall'ospedale per rientrare a casa dove affronterà il vero ritorno alla normalità ed alla sua vita. Nei primi giorni dopo l'incidente, lo ricordiamo, fu sottoposto a due delicati interventi chirurgici. Intanto la raccolta fondi avviata dallo zio Paolo sul portale online gofundme ha superato i 30 mila euro, dimostrando la grande sensibilità e generosità di tutta la comunità di Montesilvano e Pescara e di coloro che erano vicini ad Andrea Silvestrone ed alla sua famiglia. Fra qualche giorno la raccolta sarà interrotta ed i fondi saranno destinati proprio a Diego ed alla madre Barbara, per affrontare le lunghe e costose cure e terapie di riabilitazione che il 12enne dovrà affrontare.