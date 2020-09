A Montesilvano previsti nuovi interventi di derattizzazione

L'assessorato ai Servizi e Manutenzioni del Comune di Montesilvano, facente riferimento ad Alessandro Pompei, ha programmato in calendario la seconda fase di derattizzazione della durata di cinque giorni consecutivi, a partire da lunedì 14 settembre, su tutto il territorio cittadino.

La ditta Biological Service Sas depositerà le esche a base di anticoagulante nelle aree di circolazione stradale, nelle piazze e nei giardini pubblici, monitorando i luoghi più sensibili quali gli ambienti confinati e frequentati.

Saranno le scuole a essere maggiormente attenzionate, con interventi nei cortili in vista dell'imminente ritorno in classe.

La disinfestazione murina può rappresentare un pericolo sia per gli esseri umani che per gli animali domestici se dovessero venire a contatto con la sostanza velenosa. Pertanto si raccomanda la popolazione a prestare attenzione quando si va a passeggio con il cane. In casi di rischi accidentali, il rimedio è la vitamina k1. Per chi volesse avere informazioni sulla deposizione delle esche, può rivolgersi all'ufficio Settore Patrimonio Attività tecnologiche e Protezione Civile (085-4481332).