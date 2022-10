Nuova tappa del gemellaggio con Lahnstein, una delegazione tedesca ricevuta a Montesilvano

Si rinnova il gemellaggio tra la città tedesca di Lahnstein e Montesilvano.

Una delegazione del Comune della Germania, guidata dal consigliere Christian Muller, ha infatti visitato il Comune di Montesilvano.

Ad accogliere il gruppo sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore al Turismo, Deborah Comardi, e i consiglieri delle commissioni Turismo e Affari Istituzionali, guidate dai presidenti Adriano Tocco e Feliciano D'Ignazio.

Lo scopo è quello di rinnovare l’amicizia tra le due città, nell’ambito del gemellaggio tra i due Comuni. Presenti anche i consiglieri Raffaele Panichella e Marco Forconi della commissione Gemellaggi. Ad accogliere gli ospiti di Lahnstein anche alcuni musicisti della scuola civica di musica e teatro, guidati da Melanie Budde al violino e da Alfonso Giancaterina al clarinetto, che hanno eseguito dei brani di Brahms e Gardel. «Con piacere abbiamo ospitato gli amici del Comune di Lahnstein», dice il sindaco De Martinis, «il consigliere Muller e alcuni cittadini sono a Montesilvano per una visita turistica in città e in alcune località della regione. Ringrazio per il bellissimo dono ricevuto, un libro con le immagini fotografiche di questa città che spero presto di poter visitare. C’è interesse a consolidare i rapporti intrapresi in questi anni, soprattutto in un periodo come quello che l’Europa sta attraversando. Questo scambio turistico, commerciale e culturale ha coinvolto anche negli anni passati le scuole con l’intento di favorire gli scambi tra le famiglie montesilvanesi e quelle tedesche. Questo rapporto ha consentito di conoscere e approfondire, strada facendo, i costumi e le tradizioni di un popolo distante da noi, ma che sentiamo ormai vicino e con il quale siamo legati da un sincero affetto».

Queste le parole del consigliere Muller: «La delegazione ha fortemente voluto questa visita per incrementare il legame con Montesilvano e per conoscere meglio alcuni luoghi della città. Vi aspettiamo nei prossimi mesi, in particolare tra febbraio e marzo 2022, per approfondire il nostro gemellaggio e per poter continuare ad accrescere i nostri rapporti».