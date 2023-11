De Martinis sul seminario "Dsa a scuola": "L'inclusione delle differenze è al centro del dibattito educativo"

Anche il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha partecipato al seminario formativo "Dsa a scuola" che si è tenuto sabato 18 novembre nella sala consiliare del municipio di Montesilvano.De Martinis ha parlato di un momento di grande interesse e coinvolgimento del mondo scolastico e dei genitori e che verrà ripetuto con altri appuntamenti nei prossimi mesi. Al centro del seminario i disturbi specifici dell'apprendimento

"Una mattinata interattiva, fatta di domande e risposte e consigli elargiti ai tanti genitori, docenti e dirigenti intervenuti al seminario. L’inclusione delle differenze è il tema di vita scolastica che, ancora oggi, movimenta di più il mondo degli educatori. La conformazione che le classi presentano rispecchia la complessità sociale odierna e, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e pluralistica. In questo scenario di difficoltà, l’inclusione si presenta unico catalizzatore di sforzi di cambiamento, di tentativi per rendere più significativa la didattica, il lavoro scolastico, l’emozione della relazione e dell’apprendimento. Dopo la famiglia, la scuola è la seconda agenzia formativa che ha il delicato compito di indirizzare i ragazzi, educarli, formare le loro identità, salvaguardandoli anche dai pericoli insiti nell’uso delle nuove tecnologie e soprattutto creare l’impalcatura che li sosterrà nel futuro. "

De Martinis ha concluso:

"Come amministrazione, crediamo nella costruzione di legami solidi tra famiglia, scuola e Istituzioni, ragion per cui saremo sempre al fianco delle realtà scolastiche e delle associazioni del territorio che si propongono come strumenti utili a potenziare l’offerta educativa e offrire sostegno e opportunità ai giovani e alle loro famiglie" Al seminario voluto e coadiuvato dalla Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza la psicologa Chiara Cacciatore, hanno partecipato la psicologa dell’età evolutiva Claudia Ciabattoni e la psicologa scolastica e pedagogista Caterina Di Michele.