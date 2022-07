Crisi idrica, nei nuovi edifici di Montesilvano ci saranno i serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana

Un serbatoio per la raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici. E' quello che tutti gli edifici di Montesilvano, siano essi di nuova costruzione o risultato di demolizione e ricostruzione, dovranno avere. Ha ottenuto il voto unanime del consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo consiliare Montesilvano con cui si chiede l'inserimento della previsione di installazione del serbatoio nel regolamento edilizio.

Un intervento chiesto, sottolinea il capogruppo Feliciano D'Ignazio, per far fronte ai problemi causati dal cambiamento climatico e, nello specifico, ai problemi legati all'approvvigionamento idrico che si stanno registrando anche in città. “Occorre intervenire immediatamente al fine di porre in essere delle azioni volte alla riduzione idrica e, per questo, chiediamo di inserire nel regolamento edilizio comunale una disposizione che preveda per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e per quelli di demolizione e ricostruzione, l’installazione di un serbatoio per la raccolta delle acque piovane, provenienti dalle coperture degli edifici”, spiega. “La carenza idrica – sottolinea il sindaco Ottavio De Martinis - è una problematica che ci impone di anticipare con lungimiranza le esigenze che riguardano sia le attività legate ai cittadini, sia quelle degli ecosistemi. Tale scenario ci spinge a fare alcuni interventi mirati al fine di garantire un risparmio idrico per i prossimi anni. Dotare gli edifici di uno spazio dedicato alla raccolta dell'acqua piovana attraverso specifici bacini, rappresenta sicuramente una strada che questa amministrazione vuole percorrere”.