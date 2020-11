Sopresi in auto alle 2 di notte dalla Polstrada nonostante il "coprifuoco": "Stavamo andando a trovare i parenti". Multati

Prime sanzioni elevate dalla polizia stradale di Pescara per il mancato rispetto del "coprifuoco" imposto dalle ore 22 alle 5 dall'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Gli agenti della Polstrada hanno sorpreso e multato una coppia in auto alle ore 2 della notte tra venerdì e sabato all'uscita di Montesilvano della circonvallazione.

La circolazione dopo le ore 22 è consentita solo per motivi di lavoro, salute o urgenze con autocertificazione alla mano, ma alla richiesta di spiegazioni dei poliziotti i due a bordo del veicolo avrebbero risposto dicendo che stavano andando a trovare alcuni parenti. La giustificazione non è apparsa plausibile e per questo motivo è stata elevata una sanzione da 400 euro maggiorata a 533 per chi era al volante dell'auto.

foto di repertorio