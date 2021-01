Il consorzio turistico di Montesilvano gestirà l’ufficio informazioni e accoglienza. Dal 1° febbraio guiderà nel Pala Dean Martin uno sportello strategico per il territorio volto a veicolare e potenziare l’attività turistica della città.

Il consorzio, nato a dicembre, è formato da 5 agenzie di viaggio e un tour operator. Lo Iat sarà aperto, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. In estate, sette giorni su sette, dalle ore 9 alle 18 e in alta stagione fino alle 22,30.

Il presidente del consorzio turistico di Montesilvano, Silvio Raciti, ha dichiarato: «L’obiettivo è di puntare su attività che non siano concentrate solo nei due principali mesi estivi. Pensiamo a un ufficio completamente diverso capace di entrare e farsi conoscere direttamente negli alberghi, nelle piazze e in altri punti della città, per andare incontro ai residenti e ai turisti che arrivano già preparati e con itinerari programmati. Sarà un ufficio con pagine social per intercettare i potenziali turistici del territorio e con mezzi all’avanguardia durante tutti i periodi dell’anno, da quello natalizio con dei villaggi al borgo fino alla marina e coinvolgendo gli istituti scolastici e gli altri comuni circostanti per creare una rete».