A Montesilvano un consiglio straordinario e urgente per la Nuova Pescara: si vota per costituire l'ufficio di fusione

Anche a Montesilvano entra nel vivo il dibattito e l'iter per la costituzione della Nuova Pescara. Lunedì 27 febbrauo, infatti, si terrà una seduta straordinaria ed urgente del consiglio comunale che avrà come unico ordine del giorno la delibera riguardante l'istituzione dell'ufficio comunale di fusione verso la nuova realtà amministrativa che coinvolge Pescara, Spoltore e Montesilvano.

A Pescara, il presidente del consiglio comunale Antonelli nei giorni scorsi aveva annunciato proprio che a breve i tre consigli comunali interessati avrebbero dovuto esaminare e votare la delibera entro la fine del mese, necessaria proprio per costituire l'ufficio che sarà, di fatto il primo passo concreto verso la nascita del nuovo comune. La delibera da votare prevede che ai vertici dell’ufficio della fusione operi un dirigente del Comune capofila (Pescara) con il compito di redigere gli atti amministrativi e finanziari per dare seguito alle decisioni di indirizzo dell’organo progetto di fusione.

Intanto, lo ricordiamo, in consiglio regionale va avanti il dibattito serrato sul possibile rinvio della fusione al 2027 con l'opposizione contraria alla proposta di legge del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri sostenendo che, in realtà, la legge non sarebbe così chiara e ci sarebbe la possibilità che avvengano ulteriori rinvii.