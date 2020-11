Concorso “Credevo bastasse amare”, scuola di Montesilvano elabora quattro stampe della copertina

Nell'ambito del concorso “Credevo bastasse amare”, l’Alessandrini di Montesilvano ha elaborato 4 stampe della copertina del libro. L’istituto superiore, infatti, ha partecipato all’evento della Masciulli Edizioni che ha coinvolto 300 tra artisti, studenti e poeti per sensibilizzare i giovani sull'attenzione stradale e sul valore della vita.

Per l'Alessandrini sono stati protagonisti gli studenti Karim Cretarola, Christian Ranieri, Alessandra Pesa e Alessandra Micolucci, che hanno svolto con il docente di italiano, Davide Pitocco, un esame narratologico del romanzo, creando poi individualmente una copertina unica e originale, mettendo in campo tutte quelle competenze e conoscenze che solo un corso di grafica di alto livello riesce a fornire. “Credevo bastasse amare” è la prima opera letteraria di Alessio Masciulli, e ruota attorno a una storia realmente accaduta nel 2006: la morte, in un incidente stradale, della 25enne Silvia, con cui Alessio stava insieme da 11 anni.