La commissione Pari Opportunità di Montesilvano visita l'associazione Miricreo per scoprire le sue attività

Visita nell'associazione Miricreo da parte della commissione Pari Opportunità di Montesilvano.

La presidente della commissione consiliare Pari opportunità, Laura Silvetti, ha convocato la seduta nei locali dell’associazione Miricreo, con sede in via Verrotti.

L’organizzazione si occupa di iniziative culturali e sociali con particolare attenzione all’ambiente, alla cultura agroalimentare, alla tradizione, alla storia, all’artigianato, allo sport, alle attività sociali e ricreative, alla salute e al benessere, redige vari progetti dedicati al baratto creativo ovvero allo scambio intellettuale di saperi, dove si mettono a disposizione risorse senza ricorrere al denaro.

All’interno dei locali vengono organizzati incontri dedicati al cinema, fotografia, arte e musica con esperti del settore o personaggi che hanno lasciato il segno nel nostro territorio. I consiglieri comunali, durante la visita, hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione alle varie attività dell’associazione, che si occupa in particolare delle persone con disabilità. «Abbiamo conosciuto una realtà molto importante sul territorio», spiega la presidente Silvetti, «quello che abbiamo visitato è un centro diventato negli anni un punto di riferimento per tanti cittadini. La struttura di Miricreo è di 800 metri quadrati a piano. L’associazione va sostenuta, ha una struttura idonea che merita di diventare, anche per i laboratori artigianali e per le varie attività offerte, un centro diurno a tutti gli effetti».

Ad accompagnare la commissione, nella visione dei locali il tecnico specializzato in Dsa e Adhs, Laura Di Cristo, che ha raccontato la storia dell’associazione e l'esperienza con i bambini e i ragazzi con delle disabilità: «Noi ci occupiamo di inclusione sociale con attività per le persone con disabilità e per le persone normodotate. L’associazione vorrebbe essere inclusa e abbiamo invitato la commissione per far conoscere la nostra attività alle famiglie che hanno bisogno». L’associazione è guidata da Paola dell'Aquila, il suo vice è Fabrizio Ferrigni responsabile della falegnameria e di tutti i progetti creativi sul legno, all’interno della struttura vi operano: Franca D'Angelo, responsabile parti rigenerative, Paolo Cipriani arteterapista, Cristina Baldassarre, psicomotricista e teatro, esperta con ragazzi di con disabilità, Chiara Martino, Antonella Pampameo, musicoterapeute, Luana Lamelza, assistente sociale, Laura Di Cristo tecnico specializzato in DSA e ADHD. Tra gli specialisti Pierluigi Romanelli, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, la dottoressa Maria Teresa Stagno psicoterapeuta cognitivo neuropsicologia integrata e Marco Moretti, psicoterapeuta specializzato in psicodiagnostica dell'età evolutiva.