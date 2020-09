Successo per il vernissage de "I colori della rinascita" a Montesilvano

Si è aperta con una nutrita partecipazione di pubblico la mostra "I colori della rinascita", in esposizione fino al 31 dicembre nella galleria d'arte di Fabrizio Serafini in corso Umberto I 43 a Montesilvano.

Per il vernissage, l'amministrazione comunale ha pensato bene di trasformare piazza Diaz in un museo all'aperto.

Un modo molto suggestivo per chiudere in bellezza il cartellone degli eventi estivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla collettiva hanno preso parte 87 artisti italiani, molti dei quali hanno realizzato sul posto delle estemporanee di pittura. Una folla di curiosi ha seguito con particolare attenzione il lavoro artistico di Monica Abbondanzia, autrice di un ritratto raffigurante la modella Adely Stry, in posa per tutta la durata della manifestazione. La serata è stata allietata da momenti di musica, con il fisarmonicista Manuel Marcheggiani, e di danza con l'esibizione di tango argentino proposta dalla coppia formata da Matteo Faricciotti e Michela Toro. I quadri sono stati esposti in via Roma, mentre dal palco della piazza, il sindaco De Martinis e l'assessore Comardi hanno salutato i presenti, con la promessa di nuove ed entusiasmanti iniziative.