A dicembre Montesilvano Colle si trasformerà nel "Borgo di Natale" fra mercatini, eventi e rievocazioni medievali

Il Comune di Montesilvano è al lavoro per preparare l'iniziativa "Borgo di Natale" che si terrà a Montesilvano Colle l'11 e 12 dicembre. Si tratta di un evento che coinvolgerà tutto il nucleo urbano dalle 10 del mattino fino alle 20. Fra le vie del borgo, le piazze e i vicoli ci sarà una rievocazione medievale con iguranti in costume, ricostruzioni di accampamenti, mercati, locande, posti di guardia, duelli e combattimenti, rievocazioni di momenti iconici di quel tempo, spettacoli di falconeria e musicali in un'atmosfera che riporterà i visitatori al tredicesimo secolo.

Nella parte più bassa di Montesilvano Colle, fra piazza Galli e la Madonna della Neve ci sarà il mercatino natalizio con artigiani del territorio, prodotti tipici di qualità, intrattenimento e spettacoli per bambini. Saranno messi a disposizione bus navetta gratuit per tutta la giornata per consentire ai residenti e visitatori di lasciare l’automobile in parcheggi di scambio situati nei vari punti della città.