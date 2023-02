Scrive cinque libri durante i lockdown per il Covid: presentati a Montesilvano i romanzi di Piergiorgio De Leonardis

Ha "approfittato" dei lockdown dovuti alla pandemia da Covid, per coltivare una delle sue grandi passioni che, per motivi di tempo, non era mai riuscito a sviluppare. Ha scritto ben cinque libri durante gli anni della pandemia Piergiorgio De Leonardis, rappresentante di moda in pensione ed ora scrittore di successo. Alla presentazione dei suoi libri era presente anche il vicesindaco di Montesilvano Paolo Cilli. I romanzi, editi da KimeriK di Messina, narrano le esperienze di vita quotidiana di De Leonardis, da poco tempo in pensione e precedentemente impegnato nella sua attività lavorativa come rappresentante di moda.

Nella sua trilogia “Non è amore”, romanzo ambientato alla fine degli anni Settanta, lo scrittore racconta la storia autobiografica di un ragazzo di provincia affascinato dal mondo della moda e delle donne. Nel libro “I segreti dell'Isola delle Mangrovie”, invece, racconta una storia di amicizia. Infine, il romanzo “L'Amore oltre confine” è ispirato ad una parte della sua vita vissuta nei Paesi dell'Est Europa. Cilli ha detto di aver presentato con grande orgoglio le opere di De Leonardis, assieme al figlio Matteo:

"Lo scrittore montesilvanese ha coltivato fin da giovane il sogno della scrittura, ma per motivi lavorativi è stato sempre costretto a rinviare questa sua passione. La sua determinazione però è stata tale che durante il lockdwn ha scritto e pubblicato ben cinque libri. Le sue storie sono avvincenti e soprattutto si ispirano a vicende vissute, la sua vita, infatti, è piena di storie appassionanti. De Leonardis ora che è in pensione sta dedicando il suo tempo libero a questa nuova attività e sta lavorando già alla sua sesta opera: “Le novelle della Pescara anni ’70-’80” che uscirà a breve. A lui i complimenti della nostra amministrazione comunale”.