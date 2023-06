Scatta la chiusura di una parte del lungomare di Montesilvano per la gara di triathlon: i dettagli

Scatta la chiusura di un tratto del lungomare di Montesilvano in occasione della gara di triathlon prevista il 10 e l'11 giugno a Montesilvano. Il Comune, infatti, ha disposto dalle 13 del 9 giugno fino alle 20 del 12 giugno delle modifiche alla viabilità per consentire la preparazione del percorso e il transito degli atleti nel giorno della gara.

In particolare scatterà il 9 giugno la chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di parte di via Aldo Moro tratto via Isonzo/via Marinelli; chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di parte di via Aldo .Moro tratto via Isonzo/via Marinelli; per il giorno 10 Giugno 2022 dalle ore 7,00 alle ore 19,30 comunque fino a ultimazione della manifestazione chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di parte di via Aldo Moro tratto via Taro/via Europa; per il giorno 11 Giugno 2023 dalle ore 7,00 alle ore 19,30 comunque fino a ultimazione della manifestazione la chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, di parte di via Aldo Moro tratto via Arno/via Europa e dell’anello costituito da tratti di via Isonzo (via Moro/Firenze), via Firenze (via Isonzo/L’Aquila) e via L’Aquila (via Firenze/Moro).