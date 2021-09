A Montesilvano una cerimonia commemorativa davanti al monumento della Forestale

L'iniziativa si terrà mercoledì 8 settembre dalle 10,30 in via Aldo Moro a Pescara per la cerimonia commemorativa “Per non dimenticare” di apposizione della targa “ Vittime del dovere – 1930/2013”. sul momento dedicato al Forestale. Saranno presenti il sindaco Ottavio De Martinis, il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il Generale di Brigata Giampiero Costantini e le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, il sindaco Andrea Scordella di Silvi, il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti, in rappresentanza del sindaco di Pescara sarà presente l’assessore Isabella Del Trecco, il presidente delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma Tito Di Sante, il vice presidente nazionale per il Centro Coppitelli, i familiari delle vittime del dovere e i cittadini. Parteciperanno anche carabinieri forestali a cavallo.

Il monumento in bronzo realizzato da Anfor nel 2015 assieme ad Asso Arma Pescara e con contributi pubblici e privati, è un busto alla memoria del Forestale caduto in servizio, ed inaugurato per il settimo raduno nazionale forestale. In quella occasione il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito all’ispettore Calogero Bonu una medaglia di bronzo come riconoscenza dell’impegno profuso nell’ideazione e realizzazione del monumento.

Il 24 giugno 2017 è stata aggiunta la scritta in verde “Al Forestale” che corre sui 4 lati della base sul quale è posto il pilastro che sorregge il busto; il 23 giugno 2018 sono state poste su due dei quattro lati della struttura portante del monumento due lastre marmoree, che riportano lo stemma araldico dell’amministrazione forestale e sulla parte posteriore una lastra dello stesso materiale che ricorda il raduno nazionale svoltosi nel 2015.