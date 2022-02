Il centro sportivo Trisi di Montesilvano è pronto a riaprire [FOTO]

I lavori sono ormai giunti al termine e il centro sportivo Trisi di Montesilvano è pronto a riaprire.

La riapertura è prevista tra una ventina di giorni.

Questa mattina, mercoledì 23 febbraio, sono stati illustrati gli interventi realizzati, che interessano la cosiddetta “cittadella dello sport montesilvanese”.

Uno spazio che sarà presto fruibile non solo dalle associazioni che operano in senso stretto nel mondo dello sport, ma dall'intera cittadinanza a più ampio raggio. Sono intervenuti il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo sport Alessandro Pompei, oltre al dirigente tecnico del Comune di Montesilvano Marco Scorrano.

«Restituiamo alla città un centro sportivo potenziato, migliorato sotto ogni punto di vista», dice il sindaco, «ecco perché ci siamo presi qualche giorno di tempo in più per effettuare i lavori. Lavori che sono stati finanziati con fondi ottenuti attraverso bandi ai quali abbiamo partecipato. Questo centro è davvero importante per la città, è un dono del dottor Trisi e noi come amministrazione vogliamo che sia un fiore all'occhiello. Ormai ci siamo, ancora pochi giorni di attesa e ci sarà l'inaugurazione».

Questo quanto aggiunge l'assessore Pompei: «Con il rinnovato centro Trisi si arricchirà l'offerta sportiva e anche culturale della città di Montesilvano. Inoltre abbiamo voluto apportare ulteriori migliorie ai lavori in corso d'opera, perché intendiamo organizzare qui eventi di valore internazionale. Ad esempio, sono stati realizzati quattro campi di terra battuta e ci candideremo per ospitare tornei Itf e Atp di tennis. A tal proposito, con un prossimo finanziamento di 750mila euro realizzeremo anche un campo centrale con tribune, e interverremo anche sul campo 3 per allestirlo come una sorta di terzo palazzetto della città. In questa ottica, ricordo che già a ottobre ospiteremo i campionati europei di futsal per sordi».