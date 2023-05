Una nuova centenaria a Montesilvano: tanti auguri a Serafina Carletti

Una nuova centenaria è stata festeggiata martedì 30 maggio a Montesilvano. Si tratta della signora Serafina Carletti che ha raggiunto l'importante traguardo con una grande festa. Il sindaco Ottavio De Martinis si è recato assieme all'assessore Lino Ruggero, nell'abitazione dove contornata dall’affetto della figlia Annarita, degli 8 nipoti, dei 16 pronipoti e figli dei pronipoti oltre che da parenti, amici e vicini di casa, ha ricevuto gli auguri ufficiali da parte di tutta la città con la consegna di una targa di ricordo:

"Un secolo dedicato interamente alla famiglia e circa mezzo secolo al lavoro. Serafina ha sempre vissuto a Montesilvano e oggi più che mai l’abbiamo sorpresa nella sua abitazione circondata dall’affetto di chi le vuole davvero un gran bene. Chi la conosce bene, l’ha dipinta una donna buona, estremamente calma e pacifica, sempre pronta a fare del bene per la famiglia e per gli altri e tuttora in possesso di un’ottima memoria nonostante la sua veneranda età. Felicissimo di aver trovato in salute e in ottima forma la signora Serafina, rinnovo a lei e alla sua meravigliosa famiglia, i miei più cari auguri per un futuro roseo e ancora ricco di sorprese e bei momenti da vivere."