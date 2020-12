Continua la battaglia del comitato Saline Marina Pp1 sulla cementificazione a Montesilvano

Il ricorso presentato da alcuni cittadini in merito alla concessione edilizia di via Liguria a Montesilvano è stato accolto dal Consiglio di Stato, pertanto le istanze presentate dal comitato Saline Marina Pp1 si rafforzano ulteriormente.

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore all'Urbanistica, Anthony Aliano, dovranno adesso rispondere in merito anche alla costruzione di alcuni edifici in prossimità del lungomare che non rispettano i parametri della volumetria.

In particolare si fa riferimento a una palazzina che sta nascendo tra via Verga e piazza Venezuela.

Rispetto a un'altezza massima di 10,50 metri, distribuiti in tre piani più garage sotterraneo, sta venendo su un palazzo di quattro piani con sottotetti fuori dimensionamento e dunque non computabili nella dimensione architettonica complessiva. Tutto questo comporta un aumento dei nuclei abitativi con 408 metri quadrati in più che non verranno computati e dunque tassati. Il regolamento edilizio comunale si rifà al Prg approvato 21 anni fa e mai più rivisto. Sulla base di queste motivazioni, una rappresentanza di residenti nel Piano Particolareggiato 1 ha deciso di convocare un incontro, invitando oltre ai giornalisti anche i consiglieri comunali, i tecnici e i comitati locali per far luce, attraverso una discussione pubblica, un cambiamento di rotta definitivo del sistema di cementificazione adottato in questi anni.