Catamarano affonda, uomo rimane attaccato all'imbarcazione e viene salvato. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 13 settembre, verso le ore 14, quando il bagnino Mattia Straccialini, della Compagnia del Mare Lifeguard, ha avvistato l'imbarcazione al largo del "Lido Le Naiadi", a Montesilvano.

Insieme ad un altro ragazzo, Mattia ha deciso di raggiungere il bagnante con il moscone nonostante il mare mosso e il vento intenso. Non c'era tempo da perdere perché il catamarano stava iniziando ad affondare. Nel frattempo è arrivato sul posto un altro moscone con a bordo il titolare delle Bahamas, Alberto Straccialini, e un altro uomo.

I due hanno cercato di recuperare l'imbarcazione, senza però riuscirci perché ormai aveva imbarcato troppa acqua e quindi è andata giù. Il bagnante, intanto, è stato trasportato a riva sano e in ottime condizioni fisiche. Sul posto anche la guardia costiera per accertamenti.

Soddisfatto Cristian Di Santo della Compagnia del mare Lifeguard:

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"È stato un intervento delicato - ha detto - Arrivare sul posto oltre i 300 metri, con quelle condizioni, recuperare e tornare indietro non è facile. Inoltre l'imbarcazione era in procinto di affondare, ma gli uomini intervenuti sono stati efficaci ed esperti. Alberto Straccialini è un balneatore e un veterano del mare, mentre il nostro bagnino è tra i migliori. Complimenti anche agli altri che non hanno esitato ad intervenire nonostante le condizioni".