Sulle case popolari a Montesilvano scatta la tolleranza zero per i morosi, cioè per coloro che non pagano quanto dovrebbero. L'amministrazione De Martinis ha stabilito che sanzionerà gli inquilini che non versano le rette, dovute obbligatoriamente per l'occupazione degli alloggi. Il consigliere con delega alla legalità e alla sicurezza, Marco Forconi, spiega:

"Pieno rispetto per chi vive in un alloggio popolare, ma nessuno deve approfittarne. Ho deciso di perseguire i morosi perché un danno alle casse dello Stato è un danno ad ogni onesto contribuente".

Finora gli assegnatari che non hanno effettuato i versamenti all'Ente comunale sono dodici, per un totale di circa 32.000 euro di ammanco. Tuttavia palazzo di città è riuscito a rientrare di 18.000 euro grazie a un'operazione apposita. E il recupero crediti, parallamente, sta interessando anche la scuola, nello specifico lo scuolabus e il servizio mensa. Ci sono sessanta giorni di tempo per concordare le modalità con cui sanare la propria posizione. I debiti, fa sapere sempre Forconi, potranno essere saldati a rate.