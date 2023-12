Operai in nero in una carrozzeria abusiva di Montesilvano con discarica di rifiuti pericolosi: scattano sequestro e denuncia [VIDEO]

Sigilli del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza a una carrozzeria scoperta nei pressi del fiume Saline a Montesilvano ritenuta abusiva e dove il titolare avrebbe tenuto i lavoratori completamente in nero gestendo anche una discarica illecita di rifiuti speciali pericolosi. L'uomo non è stato solo multato, ma anche denunciato all'autorità giudiziaria per reati ambientali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scoperta è stata fatta a seguito di una capillare attività di monitoraggio condotta nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria volti proprio alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente. I militari hanno notato nella zona un fabbricato rurale dove da molto tempo era stato notato un continuo via vai di autovetture.

Fatte le verifiche è quindi emerso che la carrozzeria sarebbe abusiva e che nessuno dei lavoratori sarebbe stato regolarmente assunto. Per questo sono scattate le previste sanzioni amministrative e il sequestro della carrozzeria. Una volta sul posto però nell'area di circa mille metri quadrati adiacente alla carrozzeria è stata trovata una vera e propria montagna di rifiuti speciali pericolosi che la ricoprivano interamente. All'interno del locale sono stati rinvenuti una cinquantina di automezzi fuori uso, targati e non, in evidente stato di abbandono. Di qui la denuncia fatta all'autorità giudiziaria per reati ambientali con il sequestro preventivo.

Il sevizio svolto dalle fiamme gialle, a contrasto della cosiddetta criminalità economica, oltre a determinare la chiusura dell’attività abusiva salvaguardando in tal modo gli operatori economici onesti, i cittadini e i lavoratori, consentirà la successiva rimozione dei rifiuti, preservando in tal modo il già fragile equilibrio della zona fluviale.

“Il reparto aeronavale del corpo – sottolinea la guardia di finanza -, attraverso una prodromica attività d’intelligence e di controllo economico del territorio, mantiene sempre alta l’attenzione sulle zone soggette a particolari vincoli e tutele, a salvaguardia delle bellezze naturalistiche, intervenendo in maniera mirata nei confronti dei soggetti che le deturpano sfruttandole a proprio vantaggio”.