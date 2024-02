Caos viabilità, i commercianti di Montesilvano al sindaco: “Impegni disattesi sul cantiere di corso Umberto”

Non solo a Pescara per la cancellazione di 800 posti auto tra mercati e lavori all'area di risulta, ma anche a Montesilvano gli esercenti esprimono tutta la loro preoccupazione per la confusione che starebbe creando il cantiere su corso Umberto dove è partita la riqualificazione.

A sollevare il problema è ancora una volta la Confesercenti per voce dalla presidente provinciale Marina Dolce e il componente del direttivo Gianluca Di Domizio che lamentano come alle rassicurazioni sui “miglioramenti imminenti” fatte dal sindaco Ottavio De Martinis, non sia conseguita nessuna reale soluzione. Tanta, troppa confusione su come muoversi in città oltre ai disagi che i lavori si portano dietro e per questo chiedono un incontro urgente con l'amministrazione.

“Nonostante le rassicurazioni del sindaco, il cantiere per la riqualificazione di corso Umberto continua a preoccupare i commercianti e gli esercenti – dichiarano infatti Dolci e Di Domizio -. Solo alcune delle richieste fatte dagli esercenti al Comune sono state accolte ed eseguite, ma se non ci saranno presto gli altri interventi, il cantiere rischia di trasformarsi in una mannaia su negozi e attività. Chiediamo con estrema urgenza un incontro col sindaco per ricordargli gli impegni assunti e tuttora disattesi: la tempistica degli interventi annunciati è assolutamente importante”.

“Nel chiudere al traffico il primo tratto, quello più a nord – proseguono i rappresentanti di Confesercenti - il Comune non ha posizionato i cartelli che indicano agli automobilisti quali strade alternative poter percorrere, con il risultato che l’intero traffico si dirige spontaneamente sulla riviera non conoscendo la semplice alternativa con cui si può bypassare il tratto chiuso e tornare sul tratto aperto di corso Umberto. Non ci sono ancora indicazioni su come raggiungere i parcheggi e non c’è ancora traccia dei parcheggi sostitutivi chiesti nei pressi del tracciato ferroviario e nell’area ex Fea. Non c’è traccia neppure del promesso ampliamento del marciapiede lato mare”.

“Chiediamo al sindaco – concludono - un intervento urgente già nelle prossime ore, nella convinzione comunque che il progetto nel suo insieme deve essere rapidamente modificato su alcuni punti decisivi: senza queste modifiche si rischiano effetti davvero devastanti sul commercio di Montesilvano”.