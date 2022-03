Buche e dissesto provocato dalle radici in via Silvio Pellico e in via Spaventa a Montesilvano [FOTO]

Un intervento urgente per mettere in sicurezza via Spaventa e via Silvio Pellico a Montesilvano.

È quello che chiedono il club Forza Silvio guidato da Rosa Roberto e l’intero direttivo all’assessore Lino Ruggero con delega sia ai Lavori Pubblici e sia alla Viabilità.

Il club segnala come diversi residenti delle due strade «ci hanno segnalato la presenza di vistose radici degli alberi posti all’interno del marciapiede di spartitraffico le quali stanno procurando diverse buche e rialzamenti dell’asfalto rendendo le stesse asse stradali impervie per chiunque si trovi a percorrere le medesime strade».

«Da un nostro sopralluogo su detta strada, effettivamente, abbiamo potuto constatare l’effettiva pericolosità di quanto segnalatoci dai residenti a ridosso delle due asse stradali. A conferma di tale situazione, gli stessi, ci hanno altresì riferito che recentemente si sono già verificate cadute accidentali di passanti in conseguenza del manto stradale che risulta in condizioni dissestato», dice Rosa, «per le ragioni sopra esposte, il nostro club, richiede sia all’assessore Ruggero che al primo cittadino, di intervenire con estrema urgenza in modo tale da scongiurare il persistere di tale situazione di estrema pericolosità e rendendo la medesima area stradale perfettamente in sicurezza per chiunque si appresti a percorrere tale asse stradale. Siamo certi, che il nostro intervento, che ribadiamo è volto ad una fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale, non rimarrà inascoltato e l’amministrazione comunale, si attivi a stretto giro a porre in essere tutti gli interventi che riterrà opportuno al fine di risolvere tale situazione».