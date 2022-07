Scatta il blitz per lo sgombero degli abusivi dal palazzo in via Lazio a Montesilvano, sfondate alcune porte [FOTO]

È in corso a Montesilvano, in via Lazio, lo sgombero del palazzo popolare di proprietà del Comune di Montesilvano, dove risultano ancora occupati abusivamente 14 appartamenti. Dalle prime ore della giornata, sul posto sono intervenuti per un blitz interforze gli agenti della questura di Pescara che coordina l'operazione, assieme alle polizie locali di Pescara e Montesilvano, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Presenti anche i sindaci di Pescara e Montesilvano Carlo Masci e Ottavio De Martinis, l'assessore Isabella Del Trecco e il consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi. In corso anche il distacco delle utenze.

Nei 14 appartamenti da sgomberare, in sette vivono due persone ciascuno mentre in altri sette vi sono famiglie numerose. Gli occupanti, dalle informazioni fornite, hanno opposto resistenza allo sgombero ed in alcuni casi è stato necessario sfondare le porte. L'assessore Del Trecco ha dichiarato:

"Una giornata storica, lavoriamo dall'inizio della consiliatura per restituire legalità e dignità alle famiglie aventi diritto, che hanno già ricevuto tutte un altro alloggio. Con questo sgombero il Comune di Pescara metterà in vendita la sua quota così, in caso di vendita dell'immobile, potrà partire anche un'operazione di riqualificazione. L'obiettivo è dunque quello di ripristinare una situazione di legalità: con le tante famiglie che attendono una casa non è giusto che coloro che hanno occupato abusivamente gli alloggi pubblici possano continuare a restare nel palazzo".

Il sindaco De Martinis ha aggiunto:

"Dall'inizio del mandato ci siamo attivati per chiudere questa triste pagina per Montesilvano, una pagina che ha visto questo edificio essere teatro di morti sospette, degrado e mancanza di legalità. Una situazione che danneggiava l'intero quartiere di via Verrocchio, ringrazio il Comune di Pescara che si è impegnato per trasferire le famiglie aventi diritto in altri alloggi. L'auspicio è di avere una vita nuova in questo edificio sperando che qualcuno possa acquistare l'edificio magari per demolirlo e riutilizzare l'area per riqualificarla".