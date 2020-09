Rubano la bici della figlia a Montesilvano, il consigliere comunale Ruggero offre ricompensa a chi la riporterà

Una ricompensa a chi riporterà la bicicletta della figlia rubata a Montesilvano.

È quella che offre il consigliere comunale Lino Ruggero a chi riconsegnerà il mezzo a due ruote.

Il furto è avvenuto nella giornata di ieri, fuori dalla scuola media di via Olona.

Questo quanto scrive Ruggero in una condivisione su Facebook:

«Oggi fuori la scuola media di via Olona a Montesilvano hanno rubato questa bici a mia figlia, se la vedete in giro vi prego di contattarmi. Offro lauta ricompensa per la bici, il doppio della ricompensa se con la bici c'è anche il conducente».