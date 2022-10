Nasconde in casa a Montesilvano una bici elettrica rubata da 2 mila euro, denunciato per ricettazione

Avrebbe nascosto nella sua abitazione di Montesilvano una bicicletta elettrica rubata e per questo motivo un uomo di 49 anni è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Il mezzo a due ruote, risultato essere provento di furto, è stato individuato dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare.

Il valore della bici elettrica è di circa 2 mila euro.