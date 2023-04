Riaperto a Montesilvano il bando per i contributi destinati al trasporto dei disabili per la riabilitazione

Il Comune di Montesilvano fa sapere che sono stati riaperti i termini per ricevere i contributi a sostegno delle spese di trasporto delle persone disabili frequentanti strutture riabilitative. Il bando, attualmente in scadenza, riguarda il semestre luglio - dicembre 2022. Ora, la nuova scadenza è fissata per il prossimo 21 aprile.

La domanda per l’ammissione al contributo dovrà essere compilata sul modello allegato al link reperibile anche sul sito del comune di Montesilvano alla sezione “Avvisi” ovvero https://tinyurl.com/ydfw7bsj. Per maggiori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’Ufficio disabilità del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13 al numero 0854481482.