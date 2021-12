Babbo Natale arriva al Pala Dean Martin a bordo di una Fiat 500 per i bambini dei laboratori creativi [FOTO]

Hanno ricevuto la visita a sorpresa di un Babbo Natale speciale i bambini impegnati nei laboratori creativi del progetto "Mettici il cuore 4", organizzato dall’associazione Amare Montesilvano con il patrocinio dell’assessorato agli eventi, che si tengono al Pala Dean Martin. Babbo Natale è arrivato a bordo di una fiat 500 assieme alle sorelle Filomena e Daniela Di Giacomo, promotrici di manifestazioni per i bambini. La vettura, addobbata per l'occasione con un grande cappello rosso e bianco sul tettuccio, si è fermata davanti al palacongressi con i bambini che alla fine delle attività hanno rotto le pignatte contenenti aramelle, cioccolatini, doni e buoni della Mc Donald distribuiti dal sindaco Ottavio de Martinis. Trentadue di loro hanno partecipato ai laboratori per colorare gli addobbi natalizti, mentre i ragazzi dai 16 ai 18 anni hanno lavorato nei laboratori di argilla con i manufatti che verranno portati a cottura nell'apposito forno e donati a chi li ha creati.

L'assessore Deborah Comardi ha dichiarato:

“Grazie ai laboratori organizzati dall’Associazione Amare Montesilvano, ogni anno i bambini condividono momenti di gioia e di amicizia con creatività. Il Natale è soprattutto una festa per i più piccoli e organizzare occasioni come queste, allestendo appuntamenti che permettono di insegnare, conoscere e mantenere vive le tradizioni natalizie, contribuiscono a regalare emozioni che resteranno vive negli anni”. Renato Petra, presidente di Amare Montesilvano ha concluso parlando di un pomeriggio di sana spensieratezza in un momento difficile per la pandemia, soprattutto per bambini e ragazzi. Il prossimo appuntamento è il 29 dicembre alle ore 18 per la tombolata di beneficenza.