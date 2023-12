Il Babbo Natale dell'azienda speciale di Montesilvano in visita nei nidi comunali [FOTO]

Grande festa nei nidi comunali gestiti dall'azienda speciale di Montesilvano per l'arrivo di Babbo Natale. Nelle strutture “Lo Scoiattolo” di via Chiarini e “Filomena Delli Castelli” hanno ricevuto con grande gioia e immenso stupore, la visita di Babbo Natale che, con la sua grande simpatia, ha consegnato doni a tutti i bambini. Presenti anche la presidente dell'azienda speciale Sandra Santavenere e l'assessore e vicesindaco Paolo Cilli. In un clima sereno e ricco di affetto, preparato nei giorni precedenti da educatori e genitori dei bambini, sono stati trasmessi i valori dell’accoglienza e della pace ma anche dell’allegria e della spensieratezza tipica dell’età.

La Santavenere ha dichiarato:

“È stata una mattinata bellissima. Babbo Natale ha portato valori positivi a grandi e piccini, trasportando tutti su di una dimensione davvero magica. Credere al personaggio misterioso di Babbo Natale che incarna valori positivi ed educativi come generosità, altruismo, bontà, fornisce stimoli alla fantasia, all‘immaginazione e alla creatività del bambino e rappresenta un momento importante della sua crescita. Sull’onda di queste bellissime emozioni, insieme al vicesindaco Paolo Cilli che ha partecipato alla mattinata dedicata ai più piccoli, rivolgiamo a tutti i bimbi dei nidi e alle loro famiglie, i più sinceri auguri per un sereno Natale e Felice anno nuovo”.