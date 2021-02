L'azienda speciale di Montesilvano assume 5 assistenti sociali: ecco come candidarsi

L'azienda speciale di Montesilvano ha avviato una selezione pubblica per assumere 5 nuovi assistenti sociali. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con l'assessore Di Giovanni. La selezione consiste in un esame scritto per la posizione che prevede un'assunzione a tempo indeterminato full time di 38 ore settimanali.

Dopo l'approvazione in consiglio del documento Dup, l'azienda speciale potrà ora rinforzare il proprio organico fornendo maggiori servizi e risposte più puntuali ai cittadini, spiega l'assessore. Il termine per le domande scade il 26 febbraio e per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all'azienda speciale.La domanda va presentata dal sito https://www.metodoselezione.it/aziendaspecialeassistentisociali che sarà aperto dal 15 febbraio.

Tra i requisiti per partecipare al bando la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’idoneità fisica al posto e all’impiego, il titolo di studio ammesso è il diploma di assistente sociale, rilasciato da scuole dirette a fini speciali con valore abilitante alla professione di assistente sociale ovvero una laurea di primo livello conseguita nella classe 6 o nella classe L-39. Si richiede l'iscrizione all'albo assistenti sociali, e l'esito delle idoneità sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda speciale o del Comune di Montesilvano.

Per info: info@aziendasociale.it. Per informazioni o richieste di carattere tecnico riguardante l’invio telematico delle domande, l’indirizzo mail da contattare è il seguente: info@metodoselezione.it