Auto rubata rinvenuta a Montesilvano, era stata usata per effettuare due furti [FOTO]

Un'auto rubata, usata nelle scorse settimane per effettuare due furti, è stata rinvenuta dalla polizia municipale di Montesilvano nel piazzale dietro al Palaroma.

Il veicolo, per la precisione, è un Fiat Doblò, che secondo i carabinieri della locale Compagnia potrebbe essere stato utilizzato a mo' di ariete per i colpi del 26 agosto al Postamat vicino Ascoli Piceno e del 28 agosto al centro commerciale Borgo d’Abruzzo di Cepagatti.

Non a caso, la vettura ritrovata è completamente distrutta proprio perché sarebbe servita per sfondare i dispositivi bancomat. Indagini in corso.