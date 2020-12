Gli auguri del sindaco De Martinis e del Comune di Montesilvano: "Natale all'insegna della speranza" [VIDEO]

Un augurio di speranza ed affetto per i cittadini di Montesilvano per un Natale diverso da quelli precedenti, ma capace di far tornare tutti ai suoi valori più autentici. Così il sindaco De Martinis assieme all'amministrazione comunale ha voluto pubblicare sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente una lettera del primo cittadino e un video per augurare un sereno Natale a tutti i concittadini.

De Martinis, nella lettera, ricorda come queste festività saranno diverse ed in qualche modo anche più sentite ed intime a causa della pandemia, con la possibilità però di recuperare il senso autentico del Natale.

Nonostante tutte le avversità abbiamo fatto tanto per la nostra città, per renderla più bella e vivibile. Sono cosciente che c’è ancora tanto da fare ma, considerando l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, ritengo che la strada tracciata è quella giusta. L’impegno della mia amministrazione è quello di proseguire tutte le opere di riqualificazione intraprese e cantierarne di nuove, al fine di rendere Montesilvano riferimento turistico, commerciale e culturale di tutta l’area, oltre che luogo in grado di far vivere i propri cittadini in maniera prospera, sicura e gradevole.

Un augurio speciale dal sindaco alle famiglie ed alle persone che soffrono e a tutti coloro che piangono persone che sono venute a mancare in questo anno, aggiungendo che la speranza dev'essere il fondamento di queste festività in vista del 2021 per avere la forza di superare definitivamente questa pandemia.